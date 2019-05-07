Российский ВМФ планирует усилить свою мощь сорока пластиковыми тральщиками / Фото
|14:31 21.05.2019
|0 комментариев
|Россия
30 мая на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге будет спущен на воду третий по счету новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» (проекта 12700).
Корабли этого проекта имеют "уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика" и самые совершенное противоминное вооружение, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Серийное строительство кораблей противоминной обороны ведется в рамках развития и переоснащения минно-тральных сил Военно-Морского Флота. В ближнесрочной перспективе ВМФ планирует иметь в своем составе около 40 кораблей ПМО проекта 12700.
Корабли противоминной обороны проекта 12700 сегодня воплошают в себя "передовые отечественные технологии" и по своему вооружению, а также по ходовым качествам. Они могут эффективно использоваться как в ближней, так и в дальней морских зонах. Темп производства кораблей ПМО 12700 будет наращиваться из года в год.
Наряду со строительством кораблей ПМО проекта 12700 развивается и система сервисного обслуживания этих кораблей.
При строительстве кораблей этого проекта на Средне-Невском судостроительном заводе применяются "новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении". Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу совершенно не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен. Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ РФ, сообщает пресс-служба.
Корабли противоминной обороны проекта 12700: водоизмещение - 890 тонн; длина - 62 м; ширина - 10 м; полная скорость хода - 16 узлов; экипаж - 44 чел. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
Фото МО РФ
Ещё на эту тему:
Корабль ВМФ России прошел через пролив Дарданеллы. Порт назначения неизвестен / Фото
Работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт"
На Кингисеппском заводе в РФ запущено производство поршней для двигателей боевых кораблей / Фото
Малые ракетные корабли ВМФ России станут "наводчиками огня"
Два российских военных корабля преследовали американский ракетный эсминец USS Ross в Черном море
Российский атомный флот вместо модернизации пустят на металлолом
Дизельная подводная лодка ЧФ России впервые прибыла в пункт постоянной дислокации Новороссийск