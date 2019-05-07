30 мая на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге будет спущен на воду третий по счету новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» (проекта 12700).

Корабли этого проекта имеют "уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика" и самые совершенное противоминное вооружение, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Серийное строительство кораблей противоминной обороны ведется в рамках развития и переоснащения минно-тральных сил Военно-Морского Флота. В ближнесрочной перспективе ВМФ планирует иметь в своем составе около 40 кораблей ПМО проекта 12700.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 сегодня воплошают в себя "передовые отечественные технологии" и по своему вооружению, а также по ходовым качествам. Они могут эффективно использоваться как в ближней, так и в дальней морских зонах. Темп производства кораблей ПМО 12700 будет наращиваться из года в год.

Наряду со строительством кораблей ПМО проекта 12700 развивается и система сервисного обслуживания этих кораблей.

При строительстве кораблей этого проекта на Средне-Невском судостроительном заводе применяются "новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении". Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу совершенно не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен. Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ РФ, сообщает пресс-служба.

Корабли противоминной обороны проекта 12700: водоизмещение - 890 тонн; длина - 62 м; ширина - 10 м; полная скорость хода - 16 узлов; экипаж - 44 чел. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Фото МО РФ