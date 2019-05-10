Бойцы спецназа ЮВО совершили более 20 тыс прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения
|20:01 21.05.2019
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|Россия
Военнослужащие соединений специального назначения Южного военного округа (ЮВО) совершили более 20 тысяч прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения.
Десантирование выполнялось в полном снаряжении со штатным оружием, в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8 как в дневное, так и ночное время в сложных условиях местности, в том числе на труднодоступные участки лесного массива и в высокогорье, сообщает прес-служба Минобороны РФ.
Прыжки совершались на парашютах Д-6, Д-10, «Арбалет» с приземлением на специализированные учебно-тренировочные площадки, а также на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности.
Прежде чем совершить прыжки с парашютом, спецназовцы прошли курс на воздушно-десантных комплексах, где отработали навыки укладки парашютов, а также специальные упражнения для безопасного приземления.
Также с военнослужащими были проведены занятия по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.
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