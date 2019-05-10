Зенитчики Каспийской флотилии отразили удар вертолетной группы условного противника

19:31 21.05.2019 0 комментариев Россия

На Каспийской флотилии дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) провели тренировку по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов противника.

По замыслу учебного мероприятия, из центра управления флотилии на дежурное судно по ПВО поступила информация об обнаружении группы вертолетов условного противника, действующей на предельно малой высоте, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Получив сигнал с пунктов управления, корабельные расчеты ПВО были приведены в готовность к применению и незамедлительно приступили к анализу и приему данных о воздушной обстановке.

Экипажи кораблей соединения привели средства ПВО в готовность к нанесению удара по условным целям.

После обнаружения и идентификации объектов воздушные цели были поражены из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» и «Пальма», а также из артиллерийских установок АК-630 и АК 630-М2 «Дуэт» на значительном расстоянии от пункта базирования.

В тренировке по отражению неопознанных воздушных целей условного противника были задействованы дежурные расчёты более 10 надводных кораблей флотилии, в том числе ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».

Помимо этого, в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в зимнем периоде обучения текущего года проведено более 300 учений и тренировок по противодействию терроризму и предотвращению совершения террористических актов.



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