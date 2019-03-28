Корабель морської охорони "Ніжин" пройшов доковий ремонт / Фото

19:01 21.05.2019 0 комментариев Украина

На підприємстві ТОВ «Дунайсудосервіс» було завершено доковий ремонт корабля морської охорони «Ніжин» (BG-83).

Про це повідомляє прес-служба підприємства, пише Український мілітарний портал

В ході робіт було проведено очищення, дефектацію та ремонт корпусу корабля, а також дефектація та ремонт гвинто-рульового комплесу.
 
Незважаючи на складнощі через специфічність конструкції корпусу корабля весь об’єм запланованих робіт був виконаний у визначений термін.

Після проведення всіх необхідних робіт на корпус було нанесено камуфляжне покриття.

Також окремо виконується ремонт гармат корабля.

На черзі ремонт ще двох кораблів морської охорони «Ізмаїл» (BG84) та «Лубни» (BG82)  проекту 1204 «Шмель».
 
Кораблі морської охорони пр. 1204 «Шмель» (Джміль) – проект річкових артилерійських кораблів часів СРСР, призначені для несення дозорної служби на річках та озерах, підтримки сухопутних військ артилерійсько-кулеметним вогнем, перевезення особового складу з озброєнням під час переправ і дій у басейнах річок, а також для дій в прибережних мілководних районах морів.

Кораблі проекту 1204 озброєні: одна 76-мм гармата Д-56ТС, спарена 25-мм артустановка АС 2М-3М, чотири 30-мм автоматичних гранатомети АГС-17, 7,62мм кулемет СГМТ, 17 пускових для РСЗВ БМ-14-17.

Фото з сайта УМП



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