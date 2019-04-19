P&O Maritime виконала першу проводку в Одеському порту / Фото

18:31 21.05.2019 0 комментариев Украина

Буксирна компанія P&O Maritime Ukraine здійснила першу операцію в Одеському морському порту. 

Про це повідомляють Порти України з посиланням на прес-службу компанії.

«Робота зроблена. Танкер Emin Reis успішно пришвартований до 37-го причалу Одеського порту. Першу буксирну операцію P&O Maritime Ukraine в Одеському порту виконано. Таким чином, Одеса ― третій український порт, де присутня українська «дочка» найбільшого світового оператора P&O Maritime. Як і в портах «Південний» і «Чорноморськ», ми маємо намір надавати буксирні послуги за заявками наших клієнтів із властивим P&O Maritime Ukraine висококласним сервісом і якістю», ― сказано у повідомленні.

«Ми чекаємо на нові роботи в Одеському порту найближчим часом і розраховуємо на виконання всіх правил і неупередженого ставлення з боку адміністрації Одеського порту. Сподіваємося, наші подальші проводки в акваторії порту будуть проходити так само злагоджено і безперешкодно, як сьогодні», ― додала прес-служба.

Раніше P&O Maritime Ukraine виконала всі необхідні формальності для проведення буксирних робіт в Одеському морському порту. «Обов'язкові постанови і Звід звичаїв Одеського порту виконані. 15 травня ми відправили адміністрації Одеського порту всі необхідні повідомлення і заявки, сплатили портові збори. Наші судна включені до плану швартових операцій Одеського порту. Більш того, раніше ми отримали від адміністрації Одеського порту підтвердження того, що буксири P&O Maritime Ukraine будуть поставлені до причалу Одеського порту при виконанні всіх вищевказаних формальностей», ― повідомляла прес-служба компанії.

У квітні 2019 року буксири P&O Star і P&O Balqis компанії не були допущені до швартування контейнеровоза Sedef за заявкою морського агента «Формаг Груп» в Одеському морському порту. Після п'яти годин простою агент був змушений передати заявку іншої буксирного компанії. ДП «АМПУ» офіційно пояснило цю ситуацію несвоєчасним поданням заявки P&O Maritime Ukraine і внаслідок цього ― невключенням компанії до плану швартових робіт.

P&O Maritime ― глобальний оператор портових послуг, створений у Великобританії в 1834 році. Надає різні портові послуги в усьому світі. Має власний флот буксирів, швартових суден, науково-дослідних суден, пасажирських і круїзних лайнерів. У 2006 році компанію придбав глобальний портовий оператор DP World.

У січні 2018 року P&O Maritime придбала українську буксирну компанію LB Shipping і почала надавати буксирні послуги в порту «Південний». Сума угоди не розголошувалася. Через деякий час після початку роботи LB Shipping змінила назву на P&O Maritime Ukraine. У липні 2018 року P&O Maritime Ukraine почала надавати буксирні послуги в порту «Чорноморськ». Компанія в 2018 році провела 3164 буксирні операції і обробила 1094 судна.

P&O Maritime Ukraine оперує власним, найсучаснішим в Україні буксирним флотом, в тому числі ― буксирами льодового класу. Потужностей буксирів досить для обслуговування самих великотоннажних суден. Всі буксири компанії працюють під українським прапором.

Фото с сайта Порти України



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