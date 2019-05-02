Постпред України в Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що повернення РФ в ПАРЄ без виконання нею умов стане першим кроком до скасування всіх європейських санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ми говоримо, що повернення РФ до ПАРЄ без виконання нею умов, це перший крок до демонтажу всієї європейської системи тиску на Росію як агресора. Від нас відмахуються, що ми перебільшуємо. Але в РФ це бачать саме так і чекають демонтажу руками столиць ЄС", - написав він.

Нагадаємо, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

У травні 2019 року міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.