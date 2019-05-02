В період з 11 по 18 травня в рамках міжнародного співробітництва відбулася зустріч командувачав морської піхоти ВМС України та командантом Корпусу МП США.

На запрошення американської сторони відбувся візит Командувача морської піхоти ВМС ЗС України з групою офіцерів до міста Вашингтон, в ході якого було проведено зустріч із командантом Корпусу МП США (командувачем) - чотирьохзірковим генералом Робертом Неллером, заступником командувача Корпусу МП США з планування операцій - генерал-полковником Брайаном Будроу, заступником командувача Корпусу МП США з інформації - генерал-полковником Лорі Рейнольдс, пише Командування морської піхоти ВМС ЗСУ на своїй сторинці у ФБ.

Українську сторону представляли Командувач морської піхоти ВМС ЗС України - генерал-лейтенант Юрій Содоль, та заступник командувача - полковник Дмитро Делятицький.

Робоча зустріч відбувалась у стінах Пентагону, яка передбачала проведення двосторонньої зустрічі із представниками української сторони та американської, участь в якій взяли і начальник розвідки Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США.

Після першого дня візиту, штабних переговорів між делегаціями, українська сторона вирушила до бази Корпусу морської піхоти США Квантико, штат Вірджинія, в ході якої було обговорено розробку концепцій та планів бойового застосування (Combat Development and Integration), відвідано школу кандидатів у офіцерський Корпус МП США. Третій день візиту - передбачав зустріч з представниками командування Східного рекрутингового регіону, учбового центру Перріс Айленд (штат Північна Кароліна) - саме там, було ознайомлення з ходом підготовки новобранців.

У підсумку, під час тижневого візиту, було обговорено перспективні напрямки військового співробітництва між МП ВМС ЗС України та Корпусом МП США, взяття участі в міжнародних операціях - в яких передбачено залучення підрозділів морської піхоти. Підготовку та проведення спільних міжнародних навчань за участі морських піхотинців США та ЗС України.