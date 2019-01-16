Оккупанты в очередной меняют «главу» МВД Крыма

17:01 21.05.2019 0 комментариев Крым

Так называемый глава МВД РФ по оккупированному Крыму Олег Торубаров написал заявление об уходе с должности. 

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на российские СМИ.

В силовом ведомстве отмечают, что Олег Торубаров на данный момент находится в отпуске, а его обязанности исполняет заместитель - начальник полиции, генерал-майор полиции Павел Каранда.

Как мы сообщали ранее, после увольнения в начале июня 2018 года «министра внутренних дел» по оккупированному Крыму Сергея Абисова новый «министр» сразу назначен не был, и обязанности «главы МВД по Крыму» выполнял заместитель руководителя «управления», начальник полиции генерал-майор Павел Каранда. Росийские СМИ писали о кандидатуре Торубарова как самой вероятной на пост главного «крымского силовика»

Олег Торубаров генерал-лейтенант полиции, 1958 г.р.

В органах внутренних дел с 1976 года.

Одиннадцать лет его деятельность связана с Управлением по борьбе с организованной преступностью, которое он возглавлял в течение пяти лет. Имеет 27 лет службы в условиях Крайнего Севера, девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2013 года № 663 генерал-майор полиции Олег Иванович Торубаров назначен начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Министром внутренних дел по Республике Крым назначен в августе 2018 года.

Его предшественник - Сергей Абисов, 1967 г.р., симферополец, генерал-майор полиции.

С 1993 года в системе МВД Украины в АР Крым. Прошел путь от милиционера отдельного батальона вневедомственной милиции Управление вневедомственной охраны до руководящих должностей Симферопольского городского управления милиции ГУМВД Украины в АР Крым.

С 1 марта 2014 года - исполняющий обязанности начальника ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым, с мая 2014 года так называемый министр внутренних дел по Республике Крым

Абисов был уволен из органов МВД Украины по статье «государственная имена», объявлен в розыск. Подозревается в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины «действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Абисов входит в список персональных санкций ЕС, США.



Ещё на эту тему:

16:31 07.05.2019
Транспортные полицейские в оккупированном Севастополе получили новый быстроходный катер
14:21 09.04.2019
В Крыму сбившая насмерть девушку сотрудница МВД получила 4 года колонии
11:01 04.04.2019
Оккупанты нашли в севастопольских школах "экстремистские" материалы
20:01 16.01.2019
СБУ назвала "фантазиями России" информацию о разоблачении "агента" в оккупированном Крыму
16:41 16.01.2019
Оккупанты заявили, что разоблачили работавшего в Крыму "агента СБУ" / Видео, фото
12:21 16.01.2019
К курортному сезону в центре оккупированной Ялты появятся новые пункты полиции
16:55 10.12.2018
За год в оккупированном Крыму пропало 259 человек
17:51 20.11.2018
Полиция задержала четырех студентов в Амурской области за "минирование" Керченского политеха
15:22 09.11.2018
В оккупированном Крыму новый начальник ФСБ
21:17 14.09.2018
В крымском СИЗО избили голодающего политзаключенного Балуха / Обновлено
15:29 09.07.2018
Оккупанты активизируют работу «по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций»
13:40 01.06.2018
В оккупированном Крыму растет преступность
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
19:45 21.05.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
20:01 21.05.2019
Бойцы спецназа ЮВО совершили более 20 тыс прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения
19:31 21.05.2019
Зенитчики Каспийской флотилии отразили удар вертолетной группы условного противника
18:15 21.05.2019
У Кремлі прокоментували заяву США щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
18:01 21.05.2019
Кулеба про можливе повернення РФ до ПАРЄ: Це перший крок до демонтажу всієї системи тиску на РФ як агресора
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
Все новости страны
Украина Украина
21:01 21.05.2019
В поселке оккупированной Ялты развалился причал / Фото
20:31 21.05.2019
Состоящий из контрактников ЧФ экипаж нового российского тральщика приступил к обучению
20:15 21.05.2019
На півдні України розпочалися випробування вітчизняних ракетних / Мапа
19:15 21.05.2019
Мати полоненого українського моряка розповіла про умови утримання сина у полоні
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс