Оккупанты в очередной меняют «главу» МВД Крыма
|17:01 21.05.2019
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|Крым
Так называемый глава МВД РФ по оккупированному Крыму Олег Торубаров написал заявление об уходе с должности.
Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на российские СМИ.
В силовом ведомстве отмечают, что Олег Торубаров на данный момент находится в отпуске, а его обязанности исполняет заместитель - начальник полиции, генерал-майор полиции Павел Каранда.
Как мы сообщали ранее, после увольнения в начале июня 2018 года «министра внутренних дел» по оккупированному Крыму Сергея Абисова новый «министр» сразу назначен не был, и обязанности «главы МВД по Крыму» выполнял заместитель руководителя «управления», начальник полиции генерал-майор Павел Каранда. Росийские СМИ писали о кандидатуре Торубарова как самой вероятной на пост главного «крымского силовика»
Олег Торубаров генерал-лейтенант полиции, 1958 г.р.
В органах внутренних дел с 1976 года.
Одиннадцать лет его деятельность связана с Управлением по борьбе с организованной преступностью, которое он возглавлял в течение пяти лет. Имеет 27 лет службы в условиях Крайнего Севера, девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2013 года № 663 генерал-майор полиции Олег Иванович Торубаров назначен начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Министром внутренних дел по Республике Крым назначен в августе 2018 года.
Его предшественник - Сергей Абисов, 1967 г.р., симферополец, генерал-майор полиции.
С 1993 года в системе МВД Украины в АР Крым. Прошел путь от милиционера отдельного батальона вневедомственной милиции Управление вневедомственной охраны до руководящих должностей Симферопольского городского управления милиции ГУМВД Украины в АР Крым.
С 1 марта 2014 года - исполняющий обязанности начальника ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым, с мая 2014 года так называемый министр внутренних дел по Республике Крым
Абисов был уволен из органов МВД Украины по статье «государственная имена», объявлен в розыск. Подозревается в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины «действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Абисов входит в список персональных санкций ЕС, США.
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