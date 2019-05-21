Wizz Air почав літати з Києва до Греції
|16:31 21.05.2019
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|Греция
Лоукост-авіакомпанія Wizz Air виконала перші рейси з Києва до Афін і Салонік у Греції.
Про це "Європейській правді" повідомили у вівторок, 21 т у прес-службі авіакомпанії.
Перший рейс до Салонік, відкритий 20 травня, вилетів з авня, зі 166 пасажирами на борту. 21 травня з першим рейсом до столиці Греції прилетіли 162 пасажири.
Перельоти за новими сполученнями до грецьких міст виконуються двічі на тиждень. Ціни на квитки до Афін та Салонік стартують від 39,99 євро/829 грн.
Wizz Air, найбільший лоукостер у Центральній та Східній Європі, пропонує рейси за більш ніж 650 маршрутами з 25 баз, з’єднуючи 146 напрямків у 44 країнах.
Наразі авіакомпанія Wizz Air пропонує перельоти за 46 напрямками в 13 країн з України.
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