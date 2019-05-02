Україна запропонувала США об’єднатися проти Nord Stream

15:31 21.05.2019 0 комментариев Украина

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував міністру енергетики США Ріку Перрі об’єднати зусилля з протидії російському газовому проекту "Північний потік-2".

Про це йшлося під час зустрічі Гройсмана з Перрі, повідомляє Укрінформ з посиланням на  Урядовий портал.

"Хочу подякувати американським колегам за підтримку в енергетичній сфері. Маємо багато спільних напрацювань, які потрібно підсилювати задля енергетичної безпеки України та всього регіону", - сказав глава українського уряду.

Він окремо наголосив, що уряд почав дерегуляцію енергетичної сфери в країні та зробив відкритим доступ до українських надр та видобутку українського газу.

За словами прем’єра, основна стратегічна мета уряду - повна інтеграція до енергетичного ринку ЄС, а також збереження ролі України як ключового транзитера газу.

Глава уряду України запропонував міністру енергетики США об’єднати зусилля з протидії російському газовому проекту Nord Stream 2.

"Будівництво Nord Stream 2 - різновид енергетичної зброї Росії. Вони хочуть використати цей газопровід для впливу на європейських партнерів. Україна категорично проти будівництва. Дякуємо США за підтримку в цьому важливому питанні", - сказав Гройсман.

У свою чергу, Перрі наголосив, що США підтримують Україну і залишаться нашим сильним економічним партнером.

"В Україні величезні природні ресурси знаходяться під землею, і це важливий ресурс вашого народу. Потрібно протидіяти тим, хто може використовувати енергетику як зброю. Тому США виступає проти будівництва російського газопроводу Nord Stream 2", - сказав він.

На зустрічі також ішлося про те, що Україна та США мають багато спільних напрацювань, які потрібно підсилювати у майбутньому.

Як зазначається, це другий візит Ріка Перрі в Україну, перший відбувся у листопаді 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, в Сенаті США 13 травня було зареєстровано законопроект про запровадження санкцій щодо компаній, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроект містить вимогу запровадити санкції стосовно осіб, задіяних в певних видах робіт і послуг, які є критичними для завершення "Північного потоку-2", зокрема послуги глибоководної прокладки труб.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до "Північного потоку", який вже діє. Як передбачається, потужність "Північного потоку-2" становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, його довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро.

Чотири країни - Фінляндія, Швеція, Німеччина та РФ - схвалили будівництво трубопроводу. Данія наразі відмовила Газпрому та вимагає від компанії, що будує "Північний потік-2", зробити оцінку екологічного впливу третього варіанту маршруту газопроводу, який проходитиме в ексклюзивній економічній зоні Данії.



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