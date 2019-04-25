21 травня на засіданні Військового комітету НАТО, присвяченому Україні, обговорюватимуть допомогу Збройним силам України.

Про це УНН повідомили в прес-службі місії України при НАТО.

“У засіданні комітету щодо України участь бере начальник Генерального штабу Віктор Муженко”, — зазначили в прес-службі.

Засідання відбудеться на рівні начальників генеральних штабів країн-членів НАТО.

“Тобто там буде 29 начальників Генштабів і Україна. Буде нещодавно призначений Верховний головнокомандувач Збройних сил НАТО в Європі генерал Уолтерс. Буде обговорюватись допомога Збройним Силам України, стан реформування наших збройних сил і подальші перспективи допомоги”, — повідомили у місії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північноатлантичний альянс затвердив пакет допомоги Україні і Грузії в Чорному морі і тепер повинен приступити до його реалізації.