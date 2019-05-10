Состоящий из контрактников ЧФ экипаж нового российского тральщика приступил к обучению

20:31 21.05.2019 0 комментариев Крым

Экипаж нового тральщика "Владимир Емельянов" проекта 12700 (шифр "Александрит"), сформированный из  военнослужащих Черноморского флота приступил к тренировкам.

Сейчас экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщает сайт Flot.com.

Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" заложили 20 апреля 2017 года. На тот момент он считался четвертым по счету тральщиком проекта 12700 после головного "Александра Обухова", "Георгия Курбатова" и "Ивана Антонова". Однако позднее на борту строящегося тральщика "Георгий Курбатов" произошел пожар, в результате которого сдачу корабля перенесли, а "Владимир Емельянов" по факту стал третьим "Александритом", запланированным к передаче ВМФ России. 

Весной 2017 года руководство СНСЗ утверждало, что тральщик "Владимир Емельянов" введут в строй к концу 2018 года. В начале апреля 2019 года пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что спуск корабля на воду запланирован на конец второго квартала 2019 года. 

Позднее стало известно, что сдачу корабля перенесли на начало 2020 года. 

Как сообщалось, экипаж тральщика "Владимир Емельянов" был сформировали из военнслужащих ЧФ.

Тральщики проекта 12700 водоизмещением около 890 тонн и скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера. 

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.



Ещё на эту тему:

19:15 21.05.2019
Мати полоненого українського моряка розповіла про умови утримання сина у полоні
11:01 21.05.2019
В оккупированном Крыму российские военные «воюют» за участок близ мыса Херсонес
20:45 20.05.2019
Суд у Москві визнав "законним" продовження арешту чотирьом українським морякам
20:01 20.05.2019
Экипаж тральщика "Владимир Емельянов" сформировали из военнслужащих ЧФ
17:31 20.05.2019
В Одесі підтримали полонених моряків ходою у вишиванках / Відео
10:01 20.05.2019
До військовополонених моряків у “Лефортово” не пускають адвокатів
17:01 17.05.2019
В оккупированный Крым прибыли летчики армейской авиации Западного военного округа
11:01 16.05.2019
10 истребителей и ПВО приняли участие в очередном учении в оккупированном Крыму
08:31 16.05.2019
Українського військовополоненого моряка відправили із СІЗО на обстеження в лікарню
19:01 15.05.2019
В оккупированном Крыму проходят тренировки парашютистов
18:31 15.05.2019
Адвокат: С захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских кораблей исчезло оборудование
11:01 15.05.2019
Тральщик флота страны-агрессора отработал противоминные действия в Черном море
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
19:45 21.05.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
20:01 21.05.2019
Бойцы спецназа ЮВО совершили более 20 тыс прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения
19:31 21.05.2019
Зенитчики Каспийской флотилии отразили удар вертолетной группы условного противника
18:15 21.05.2019
У Кремлі прокоментували заяву США щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
18:01 21.05.2019
Кулеба про можливе повернення РФ до ПАРЄ: Це перший крок до демонтажу всієї системи тиску на РФ як агресора
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
Все новости страны
Украина Украина
21:01 21.05.2019
В поселке оккупированной Ялты развалился причал / Фото
20:31 21.05.2019
Состоящий из контрактников ЧФ экипаж нового российского тральщика приступил к обучению
20:15 21.05.2019
На півдні України розпочалися випробування вітчизняних ракетних / Мапа
19:15 21.05.2019
Мати полоненого українського моряка розповіла про умови утримання сина у полоні
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс