По итогам проверочных мероприятий "управленим федеральной службой исполнения наказаний" по оккупированному Крыму выявлен существенный рост числа нарушений, связанных с нарушением требований валютного законодательства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФНС России по оккупированному Крыму.

По итогам 38 проверок, проведенных в первом квартале 2019 года, налоговики установили 132 нарушения, что в 4,7 раза больше чем за аналогичный период 2018 года.

В отношении налогоплательщиков взыскано в бюджет почти 960 тыс рублей административных штрафов.

Среди основных нарушений, выявленных при проверках – нарушение установленного порядка расчетов между резидентами и нерезидентами (при выдаче заработной платы и платы за аренду иностранному лицу, не имеющему вида на жительство на территории РФ, наличными денежными средствами из кассы минуя счета в уполномоченных банках). А так же – осуществление незаконных валютных операций (купля-продажа физическими лицами иностранной валюты минуя счета в уполномоченных банках).

Выявление нарушений осуществляется в рамках работы по контролю за полнотой уплаты налогов иностранными гражданами и организациями, являющимися собственниками недвижимого имущества, расположенного на территории аннексированного Крыма, при сдаче его в аренду и реализации.