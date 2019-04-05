В оккупированном Крыму количество нарушений в валютной сфере выросло почти в 5 раз

14:01 21.05.2019 0 комментариев Крым

По итогам проверочных мероприятий "управленим федеральной службой исполнения наказаний" по оккупированному Крыму выявлен существенный рост числа нарушений, связанных с нарушением требований валютного законодательства. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФНС России по оккупированному Крыму.  

По итогам 38 проверок, проведенных в первом квартале 2019 года, налоговики установили 132 нарушения, что в 4,7 раза больше чем за аналогичный период 2018 года. 

В отношении налогоплательщиков взыскано в бюджет почти 960 тыс рублей административных штрафов.  

Среди основных нарушений, выявленных при проверках – нарушение установленного порядка расчетов между резидентами и нерезидентами (при выдаче заработной платы и платы за аренду иностранному лицу, не имеющему вида на жительство на территории РФ, наличными денежными средствами из кассы минуя счета в уполномоченных банках). А так же – осуществление  незаконных валютных операций (купля-продажа физическими лицами иностранной валюты минуя счета в уполномоченных банках). 

Выявление нарушений осуществляется в рамках работы по контролю за полнотой уплаты налогов иностранными гражданами и организациями, являющимися собственниками недвижимого имущества, расположенного на территории аннексированного Крыма, при сдаче его в аренду и реализации.



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