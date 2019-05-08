Корабли ЧФ оккупантов отработали выход в море через минный район
|13:31 21.05.2019
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|Крым
Фрегаты Черноморского флота страні-агрессора «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен» и сторожевые корабли «Сметливый» и «Пытливый» вышли в море для проведения учений в полигонах Черного моря.
На начальном этапе они отработали выход из базы с прохождением минного района по заранее протраленной полосе, сообщает Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Затем, после выхода из Севастополя, экипажи кораблей провели комплекс корабельных учений с отработкой элементов совместного плавания и маневрирования в различных строях и ордерах», – говорится в сообщении.
В полигонах боевой подготовки экипажи приступят к выполнению одиночных задач в разных участках моря в соответствии с курсом подготовки кораблей ВМФ.
После завершения одиночных задач корабли проведут совместное учение, в рамках которого пройдет учебный морской бой и отработка противолодочных действий в составе группы кораблей.
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