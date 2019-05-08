Фрегаты Черноморского флота страні-агрессора «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен» и сторожевые корабли «Сметливый» и «Пытливый» вышли в море для проведения учений в полигонах Черного моря.

На начальном этапе они отработали выход из базы с прохождением минного района по заранее протраленной полосе, сообщает Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Затем, после выхода из Севастополя, экипажи кораблей провели комплекс корабельных учений с отработкой элементов совместного плавания и маневрирования в различных строях и ордерах», – говорится в сообщении.

В полигонах боевой подготовки экипажи приступят к выполнению одиночных задач в разных участках моря в соответствии с курсом подготовки кораблей ВМФ.

После завершения одиночных задач корабли проведут совместное учение, в рамках которого пройдет учебный морской бой и отработка противолодочных действий в составе группы кораблей.