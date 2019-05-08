Зенитчики Южного военного округа в ходе всеармейского этапа конкурса «Чистое небо» отразили ракетный удар условного противника.

Помимо этого, военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили нормативы по тактической, специальной, огневой и инженерной подготовке, сообщает пресс-служба Минобороні России.

Всеармейский конкурс подразделений ПВО завершится 25 мая.

Сообщается, что команда, показавшая лучший результат, представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса «Чистое небо» в рамках АрМИ-2019, который планируется провести в августе.