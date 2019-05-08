Зенитчики ЮВО отразили ракетный удар условного противника
|13:01 21.05.2019
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|Россия
Зенитчики Южного военного округа в ходе всеармейского этапа конкурса «Чистое небо» отразили ракетный удар условного противника.
Помимо этого, военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили нормативы по тактической, специальной, огневой и инженерной подготовке, сообщает пресс-служба Минобороні России.
Всеармейский конкурс подразделений ПВО завершится 25 мая.
Сообщается, что команда, показавшая лучший результат, представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса «Чистое небо» в рамках АрМИ-2019, который планируется провести в августе.
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