Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews продовжуватиме цикл стислих фактів з підсумків своєї роботи.

"Не можемо не зауважити, що ця копітка робота та видання книг, нова з яких буде презентована на конференції 24 травня 2019, з 2016 року підтримується Європейською програмою Міжнародного фонду Відродження", - пише на своїй сторінці в Фейсбук експерт, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Як_працюють_Кримські_санкції (02) - Кількість фігурантів «Кримського морського чорного списку» в 2014-2018. Без казок, жахів та "зрадавсепропало". Навпаки - все йде логічно: морський вузол навколо Криму затягується.

1. Загальна кількість морських суден, що порушували режим окупованої території та санкцій в 2018 році (135 од.), є найменшою за всі роки окупації Криму.

2. І нікому не вірте, коли чуєте розмови про сотні і тисячи суден-порушників. За п’ять років окупації станом на 1 січня 2019 до «чорного списку» внесені 348 морських суден. Розподіл по роках виглядає таким чином: 2014 – 144 судна; 2015 – 162 судна; 2016 – 162 судна; 2017 – 161 судно; 2018 – 135 суден. Більшість з них повторюється з року в рік".

При цьому доля російських суден серед іноземних суден, що відвідують порти окупованого Кримського півострова в 2018 році склала рекордні 74,1% (в 2014 році їх було 41%).

Решта іноземців внаслідок санкцій все менше хочуть ризикувати. Скоро залишаться лише сирійські судна. Якщо їх не заарештують по дорозі із-за сирійських санкцій, додає Клименко.