Київський апеляційний суд визнав рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $ 250 млн з Одеського припортового заводу на користь Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа за поставки газу.

24 квітня суд надав дозвіл на примусове виконання рішення арбітражу, повідомляє НВ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

ОПЗ, відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу від 25 липня 2016 року, має заплатити Ostchem майже $ 193,26 млн основного боргу і $ 57,98 млн штрафів.

В ОПЗ заявляли, що підприємство не працює з середини 2018 року, виконання рішення Стокгольмського арбітражу спричинить банкрутство заводу, а також може привести до техногенної та екологічної катастрофи. У Фонді держмайна називали укладені в 2019 році контракти ОПЗ і Ostchem нікчемними.

Апеляційна скарга на ухвалу Київського апеляційного суду може бути подана до Верховного суду протягом 30 днів.

Нагадаємо, в 2016 році Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма постановив стягнути з ОПЗ на користь Ostchem Holding Limited $ 250 млн за газ, який Ostchem поставляла на завод в 2013 році.

У березні 2017 року постановою Южного міського суду це рішення було легалізовано на території України. Справедливість цієї постанови також визнав Апеляційний суд Одеської області. У липні 2018 року Верховний Суд скасував ці рішення.

Ostchem Holding Limited — холдингова група, що об'єднує групу хімічних підприємств. Вона входить до складу фінансово-промислової групи Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа.