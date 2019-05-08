В Єгипті з танкера Sea Shark відпустили п'ятьох українських моряків

11:31 21.05.2019 0 комментариев Украина

Єгипетські військові відпустили першу групу моряків з заарештованого ними танкера Sea Shark, серед звільнених п'ятеро українців.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на одного з членів екіпажу, пише Укрінформ.

"Звільнили 10 осіб, на даний момент вони знаходяться на військовій базі, чекають, коли консули отримають дозвіл від військових на те, щоб вивезти їх з (території) військової частини", - сказав співрозмовник.

Уточнюється, що серед звільнених - п'ятеро громадян України, один росіянин і по двоє громадян Індії і Філіппін.

За словами моряка, нині проблем з харчуванням в'язні не відчувають, проте їх тримають в одному приміщенні без умов для сну, їм як і раніше заборонено користуватися телефонами. "У цілому військові ведуть себе не так агресивно, як раніше - ми просто не даємо їм приводу. Однак вони продовжують психологічний тиск на екіпаж з метою отримання даних про судно і вантажні системи", - зазначив він, наголосивши, що інформацію видавати екіпаж відмовляється.

Як повідомлялось, капітан танкера Віталій Нестеренко 18 травня написав, що єгипетський флот заарештував вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого знаходиться 17 українських моряків. За його словами, життя екіпажу під загрозою, їх фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, зараз стоїть на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити в невідомий капітану термінал.

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет надіслало ноту єгипетському МЗС з вимогою пояснити ситуацію щодо тримання флотом Єгипту танкера Sea Shark у заручниках.



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