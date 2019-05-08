В оккупированном Севастополе российские военные просят сменить статус участка с рекреационного на «оборонный».

Для этого подконтрольный Кремлю власти города 20 мая устроили общественное обсуждение в Гагаринском муниципалитете. Участок, на который претендуют военные, расположен в районе мыса Херсонес, сообщает Крым.Реалии.

На слушания пришло около тридцати местных жителей, которые выступают против.

По словам представителя территориального управления имущественных отношений Минобороны России Александра Кравца, раньше землю под воинскую часть Россия арендовала у Украины. В 2011 году горсовет Севастополя отдал 3,09 га на территории воинской части в аренду частному предприятию для строительства пансионатов.

После аннексии Крыма и Севастополя российские военные потребовали через суд признать решение украинского горсовета Севастополя незаконным. Российский суд встал на сторону военных и в 2018 году отменил решение горсовета. Теперь военные хотят, чтобы «отвоеванному» земельному участку площадью чуть более 3 га присвоили вид использования «обеспечение обороны и безопасности». Кадастровая стоимость участка более 208 млн рублей. Кроме этого у российских военных остается 248,5 га земли в районе мыса Херсонес.

Участники слушаний не поддержали просьбу российских военных. «Они давно ходили по территории возле моря с эскизами строительства. У них нет экспертизы, разрешения на строительство, они сносят заказник, сносят хоры Херсонеса», – сказал во время слушаний активист Владимир Серебренников. Он добавил, что обращался в различные инстанции, но интерес проявили только Севприроднадзор и Служба по охране культурного наследия.

Участники слушаний поинтересовались у представителя Минобороны России и чиновников, что те собираются строить на участке. Военный отказался отвечать, аргументировав отказ словами «мы не на допросе находимся».

«У нас отобрали мыс Сарыч, Ласпи, Батилиман под видом обеспечения безопасности и обороны. Практика показывает, что это не так. Минобороны пыталось закрыть судоходство. Мы против этого», – сказал активист Вячеслав Кулешов.