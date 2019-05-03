У РФ заявили, що оскаржили два рішення суду в Гаазі за позовами українських компаній за Крим

10:31 21.05.2019 0 комментариев Крым

Росія оскаржила два рішення міжнародного суду в Гаазі за позовами українських компаній за Крим і планує оскаржити ще шість.

Про це повідомив глава Мін'юсту РФ Олександр Коновалов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Два з рішень вже оскаржено, ще стосовно шести йде робота, вони будуть оскаржені", - сказав Коновалов.

"У майбутніх процесах, які Україна та інші країни вже ініціювали або планують ініціювати щодо Росії в міжнародних інстанціях, які РФ, як і раніше, вважає некомпетентними в цій частині, РФ братиме участь", - додав він.

НАК "Нафтогаз України" отримав позитивне рішення від арбітражу у Гаазі у справі про захоплення активів компанії Росією після незаконної анексії Криму.

За словами глави НАК Андрія Коболєва, Росія повинна виплатити компенсацію в сумі до 5 млрд доларів, але рішення щодо суми буде предметом наступних слухань пізніше в цьому році.

Однак у мін'юсті Росії заявили, що не визнали часткове рішення міжнародного арбітражу при Постійної палаті третейського суду в Гаазі за позовом "Нафтогазу" до РФ.



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