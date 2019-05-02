У понеділок, 20 травня, Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Крим.Реалії".

«Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і продовжив до 27 червня 2019 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду АР Крим», - йдеться в повідомленні з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.

Як повідомлялось, 3 листопада 2018 року правоохоронці затримали в Києві колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого підозрюють у вчиненні дій, передбачених ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).

У листопаді 2018 року Голосіївський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сам Чорнобук заперечував усі обвинувачення в підтримці російської влади Криму і заявляв, що після анексії був «змушений піти зі своєї посади» і переїхати до сім'ї у Дніпро. Після переїзду на материкову частину України Чорнобук працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

У вересні 2016 року Верховна Рада звільнила за порушення присяги 29 суддів, у тому числі суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Чорнобука. Пізніше Вищий апеляційний суд України відмовив Чорнобуку в оскарженні постанови Верховної Ради, якою його звільнили з останнього місця роботи в суді Дніпропетровської області.