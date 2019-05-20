Экспорт российской нефти в США резко вырос

09:19 21.05.2019 0 комментариев Россия

Поставки российской нефти в США резко возросли на фоне ситуации в Венесуэле и сокращений в ОПЕК.   

Об этом говорится в отчете управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, сообщает Укринформ с сылкой на Bloomberg.

«Экспорт нефти из России в США быстро растет, так как поставщик использует потерянные поставки из пострадавшей от санкций Венесуэлы и сокращение поставок членами ОПЕК», - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, за первую половину мая в США прибыли 13 судов с 5 миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов, и американские заводы готовы утроить ежемесячное потребление российской нефти.

Министерство финансов США ввело санкции против сектора обороны и спецслужб Венесуэлы, а также против компаний и танкеров, участвующих в незаконном обороте венесуэльской нефти. Кроме того, накануне была сокращена добыча нефти государствами-членами ОПЕК.



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