На Київщині відбулася церемонія передачі урядом Сполучених Штатів двох сучасних контрбатарейних радарів класу AN/TPQ-36 на озброєння Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.

"Сьогодні у селищі Дівички Київської області відбулася церемонія передачі двох сучасних контрбатарейних радарів класу AN/TPQ-36 для підрозділів Збройних Сил України"- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від американської сторони сертифікати на володіння найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби вручив офіцер армії США підполковник Тод Гоф.

Він наголосив, що передача сучасного озброєння українським військовим – це прагнення уряду та народу США допомагати Україні захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.

"Ці контрбатарейні станції – частина безпекової допомоги США, вартість якої складає понад 1 мільярд 100 мільйонів доларів. США продовжуватимуть допомагати Україні, адже ми віддані справі захисту суверенітету і територіальної цілісності вашої держави. Крім цього, ми допоможемо Україні розбудовувати її оборонні інституції", – зазначив Тод Гоф.

Загалом, за даними Міноборони, починаючи з 2014 року американські партнери передали до підрозділів ЗСУ 13 сучасних контрбатарейних радарів.

Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення артилерії. Радари знаходяться на озброєні армії США. Станція контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 призначена для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню противника.