Представители США и ЕС в Совбезе ООН назвали причины отказа от рассмотрения закона об украинском языке по запросу России.

Как сообщили в пресс-службе ООН, пять стран ЕС и США высказались против принятия повестки дня,передает НВ.

По словам постпреда Германии при ООН Кристофа Хойзгена, инициирование вопроса об украинском языке именно в день инаугурации шестого президента Украины имело определенную цель.

«Цель России — продолжение своей пресловутой политики запугивания Украины», — сказал он.

Немецкий дипломат подчеркнул, что закон об украинском языке не требует немедленного внимания Совбеза, поскольку его главные функции заключаются в том, чтобы обеспечить международный мир и безопасность.

Кроме того, этот вопрос относится ко внутренним делам суверенного государства-члена ООН и потому не несет никаких видимых угроз миру и безопасности в регионе.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что сейчас не время рассматривать резолюцию.

«Конечно же, это важный вопрос, но мы не можем проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон», — сказал французский дипломат.

В свою очередь, и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн назвал запрос на проведение встречи «попыткой России отвлечь внимание от демократичных процессов в Украине».

Ранее Совет безопасности ООН отказался по требованию России рассматривать закон об украинском языке.

Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и США высказались против.