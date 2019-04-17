Более четверти миллиарда рублей задолжали в бюджет оккупированного Крыма госпредприятия-банкроты

20:15 20.05.2019 0 комментариев Крым

Государственные и муниципальные предприятия оккупированного Крым, находящиеся в процедурах банкротства, задолжали более 263 млн рублей налогов и сборов. 

Об этом сообщила пресс-служба "управления Федеральной налоговой службы" по Оккупированному Крыму, передает Крыминформ.

В сообщении сказано, что по состоянию на 1 мая 2019 года государственные и муниципальные унитарные предприятия оккуппированного Крыма, находящиеся в процедурах банкротства, допустили неуплату налогов, сборов и страховых взносов на сумму более 263 миллионов рублей. Самые большие долги в бюджеты и внебюджетные фонды у симферопольских, ялтинских и керченских предприятий. В основном это хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, городского транспорта, строительства дорог.

В пресс-службе отметили, что, помимо банкротов, среди должников по налогам и сборам числятся такие структуры, как государственное унитарное предприятие «Крымтроллейбус», задолжавшее 36,3 млн рублей, ГУП «Крымавтодор» (13,9 млн рублей) и муниципальное унитарное предприятие городского поселения Щелкино «Водоканал» (11,2 млн рублей). Крымская "налоговая" принимает меры по принудительному взысканию денежных средств со счетов организаций с целью погашения задолженности.

В "налоговой" отметили, что при отсутствии средств на счетах организации или при недостаточности средств налоговики направляют документы судебным приставам для взыскания задолженности путем ареста счетов. 

В ходе совместной работы УФНС и управления судебных приставов в прошлом году было взыскано в бюджет более 580 млн рублей.



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