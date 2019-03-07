"Избирком" оккупированного Крыма опять возглавил Малышев

17:15 20.05.2019 0 комментариев Крым

По итогам заседания «избиркома» оккупированного Крыма был единогласно избран председатель - Михаил Малышев

Об этом сообщил т.н. "спикер" "парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов, передает  Крыминформ.

 «Сегодня мы избрали председателя Избирательной комиссии, и этим начали новый политический цикл выборов во все органы власти Республики Крым, которые пройдут 8 сентября. Для нас это – очень важный политический экзамен. Кандидатура Малышева была предложена Центральной избирательной комиссией. Ее все поддержали, потому что опираются на его авторитет, знания и положительный опыт работы», - отметил Константинов.

Малышев в свою очередь назвал пять лет работы предыдущего состава «избиркома» «непростыми», и подчеркнул, что «удалось полностью в соответствии с российским законодательством провести выборы не только депутатов Государственного совета и муниципальных образований в 2014 году, но и провести выборы в Госдуму, выборы президента страны».

Так называемая избирательная комиссия также утвердила заместителя и секретаря председателя.

Отметим, что Малышев являлся председателем «крымского избиркома» с 14 мая 2014 года, ранее возглавлял комиссию по проведению «референдума» о самоопределении полуострова. Полномочия прежнего состава «комиссии» истекли 14 мая 2019 года и в связи с этим так называемый «парламент Крыма» и «глава республики» назначили по семь человек с правом решающего голоса в ее новый состав. На прошлой неделе ЦИК Российской Федерации предложил переизбрать председателей так называемых «Избирательной комиссии Республики Крым» Михаила Малышева и «Севастопольской городской избирательной комиссии» Сергея Даниленко на новый срок.

8 сентября в оккупированном Крыму состоятся незаконные выборы в так называемый Государственный совет Крыма. А «парламент», в свою очередь, «изберет» так называемого «главу республики» из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.



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