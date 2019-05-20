Співробітники Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Молдови у понеділок затримали трьох осіб, підозрюваних в організації злочинного угруповання, що займалося незаконними поставками зброї з Росії та невизнаного Придністров'я в Кишинів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У понеділок, 20 травня, вранці правоохоронні органи провели обшуки за 13 адресами в Кишиневі, Яловенах і Штефан-Воде.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, під час обшуків також з'ясувалося, що затримані вирощували і продавали коноплю.

Крім наркотиків, поліція вилучила у затриманих 13 гранат, ножі різних розмірів і іншу зброю і боєприпаси, а також мобільні телефони та флешки.

Троє затриманих - чоловіки від 19 до 35 років. Їх усіх заарештували на 30 діб. Якщо суд визнає їх винними в контрабанді зброї та розповсюдження наркотиків, їм загрожує тюремне ув'язнення терміном до 15 років.

Правоохоронні органи продовжують розслідування і розшукують інших членів угруповання.