У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
|16:45 20.05.2019
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|Молдова
Співробітники Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Молдови у понеділок затримали трьох осіб, підозрюваних в організації злочинного угруповання, що займалося незаконними поставками зброї з Росії та невизнаного Придністров'я в Кишинів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
У понеділок, 20 травня, вранці правоохоронні органи провели обшуки за 13 адресами в Кишиневі, Яловенах і Штефан-Воде.
Як повідомляє прес-служба прокуратури, під час обшуків також з'ясувалося, що затримані вирощували і продавали коноплю.
Крім наркотиків, поліція вилучила у затриманих 13 гранат, ножі різних розмірів і іншу зброю і боєприпаси, а також мобільні телефони та флешки.
Троє затриманих - чоловіки від 19 до 35 років. Їх усіх заарештували на 30 діб. Якщо суд визнає їх винними в контрабанді зброї та розповсюдження наркотиків, їм загрожує тюремне ув'язнення терміном до 15 років.
Правоохоронні органи продовжують розслідування і розшукують інших членів угруповання.
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