Суд у Москві визнав "законним" продовження арешту чотирьом українським морякам

20:45 20.05.2019 0 комментариев Крым

Московський міський суд визнав "законним" продовження строку арешту чотирьох із 24 українських моряків, затриманих у Керченській протоці.

Про це повідомила суддя, передає Укрінформ з посиланням на росЗМІ.

"Постанову Лефортовського районного суду Москви стосовно обвинувачених Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина та Сергія Чуліба про продовження їм строку тримання під вартою на три місяці, до 24 липня 2019 року, залишити без зміни, апеляційні скарги захисту - без задоволення", - сказала вона.

Зазначається, що засідання пройшло в закритому режимі.

Раніше, 17 квітня Лефортовський суд Москви продовжив морякам строк арешту на три місяці. Строк слідства у справі встановлено до 25 серпня. Захисники наполягають, що моряки є військовополоненими.

Зазначається, що Мосміськсуд розгляне в понеділок скарги адвокатів про продовження запобіжного заходу ще чотирьом обвинуваченим. Скарги решти моряків буде розглянуто в Мосміськсуді 22 і 27 травня.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси в Маріуполь, а також їхні екіпажі . У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.



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