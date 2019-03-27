Внесение изменений в проектную документацию большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 будет вестись одновременно с постройкой двух новых кораблей.

Такие данные в интервью "РИА Новости" сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пишет Судостроение.инфо.

"Тот редкий случай, когда мы нарушаем железную логику – сначала проектирование, строительство потом. Перепроектирование будет идти параллельно со стройкой", – цитирует агентство главу корпорации.

По словам Рахманова, перепроектирование займёт от 6 до 9 месяцев, что не должно отрицательно сказаться на сроках сдачи заказов.

Напомним, 23 апреля на ПСЗ "Янтарь" были заложены БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Корабли строятся по обновлённому проекту 11711. Известно, что БДК получат новую надстройку, большие размерения и увеличенное водоизмещение. Передать заказчику корабли планируется в 2023-24 годах.