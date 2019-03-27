Перепроектирование новых БДК в России будет вестись параллельно с постройкой

15:15 20.05.2019 0 комментариев Россия

Внесение изменений в проектную документацию большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 будет вестись одновременно с постройкой двух новых кораблей. 

Такие данные в интервью "РИА Новости" сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пишет Судостроение.инфо.

"Тот редкий случай, когда мы нарушаем железную логику – сначала проектирование, строительство потом. Перепроектирование будет идти параллельно со стройкой", – цитирует агентство главу корпорации.

По словам Рахманова, перепроектирование займёт от 6 до 9 месяцев, что не должно отрицательно сказаться на сроках сдачи заказов.

Напомним, 23 апреля на ПСЗ "Янтарь" были заложены БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Корабли строятся по обновлённому проекту 11711. Известно, что БДК получат новую надстройку, большие размерения и увеличенное водоизмещение. Передать заказчику корабли планируется в 2023-24 годах.



Ещё на эту тему:

13:01 17.05.2019
В России возникли проблемы при испытаниях атомной многоцелевой подлодки
20:15 16.05.2019
Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пела" отправит на ходовые испытания первый РК "Каракурт"
15:31 14.05.2019
Сроки завершения строительства носителя "Посейдонов" сдвинули "вправо"
16:01 10.04.2019
В России "сдвинули вправо" сроки сдачи патрульных ледоколов
10:41 27.03.2019
Из-за отсутствия средств в РФ отложили в долгий ящик создание океанского корвета с 24 "Калибрами"
09:01 19.03.2019
Британская корпорация Survitec из-за санкций приостановила поставки оборудования в Россию
17:41 08.02.2019
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" частично оснастят новыми системами электроснабжения
13:21 01.02.2019
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" обновит систему обнаружения пожара лишь в половине помещений
10:21 29.01.2019
Сроки "импортозамещения" для российского военного судостроения пока остаются туманными
09:41 22.01.2019
Из-за санкций РФ хочет перевести экспортные варианты сторожевых кораблей с украинских газотурбинных на дизельные двигатели
20:41 17.01.2019
В России сдвинули вправо" создание глубоководного водолазного комплекса
18:21 16.01.2019
Десантные катера на воздушной подушке станут первыми с российскими ГТД / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
Все новости страны
Армения Армения
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
Все новости страны
Россия Россия
17:01 20.05.2019
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
15:31 20.05.2019
Естонія запідозрила Росію в підготовці до війни
15:15 20.05.2019
Перепроектирование новых БДК в России будет вестись параллельно с постройкой
13:31 20.05.2019
За столкновение с другим судном с командиров российской подлодки взыскали 17 млн рублей
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
Все новости страны
Украина Украина
16:31 20.05.2019
Оккупанты забрали у Севастополя половину всей южнобережной зоны / Фото
16:01 20.05.2019
Оккупанты провели в Севастополе "детский военный парад" / Фото
14:31 20.05.2019
В пяти городах оккупированного Крыма повышенный уровень загрязнения атмосферы
13:01 20.05.2019
Оккупанты показали самый большой в Крыму автокемпинг / Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс