Перепроектирование новых БДК в России будет вестись параллельно с постройкой
|15:15 20.05.2019
|0 комментариев
|Россия
Внесение изменений в проектную документацию большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 будет вестись одновременно с постройкой двух новых кораблей.
Такие данные в интервью "РИА Новости" сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пишет Судостроение.инфо.
"Тот редкий случай, когда мы нарушаем железную логику – сначала проектирование, строительство потом. Перепроектирование будет идти параллельно со стройкой", – цитирует агентство главу корпорации.
По словам Рахманова, перепроектирование займёт от 6 до 9 месяцев, что не должно отрицательно сказаться на сроках сдачи заказов.
Напомним, 23 апреля на ПСЗ "Янтарь" были заложены БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Корабли строятся по обновлённому проекту 11711. Известно, что БДК получат новую надстройку, большие размерения и увеличенное водоизмещение. Передать заказчику корабли планируется в 2023-24 годах.
Ещё на эту тему:
Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пела" отправит на ходовые испытания первый РК "Каракурт"
В России "сдвинули вправо" сроки сдачи патрульных ледоколов
Из-за отсутствия средств в РФ отложили в долгий ящик создание океанского корвета с 24 "Калибрами"
Британская корпорация Survitec из-за санкций приостановила поставки оборудования в Россию
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" частично оснастят новыми системами электроснабжения
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" обновит систему обнаружения пожара лишь в половине помещений
Сроки "импортозамещения" для российского военного судостроения пока остаются туманными
Из-за санкций РФ хочет перевести экспортные варианты сторожевых кораблей с украинских газотурбинных на дизельные двигатели