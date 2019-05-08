Связисты Каспийской флотилии провели масштабную тренировку
|21:01 20.05.2019
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|Россия
Связисты Каспийской флотилии провели масштабную тренировку по установке связи с корабельными группами, выполняющими задачи в море и пунктах базирования в Астрахани и Махачкале.
Военнослужащие Каспийской флотилии отработали задачи по организации связи с корабельными ударными группами, передачи команд управления между береговыми силам и пунктами управления с кораблями КФл, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич» и боевые расчеты радиотехнических постов провели совместные тренировки по обнаружению надводных и воздушных целей с последующей выдачей целеуказаний на применение ракетного и артиллерийского вооружения корабельной группы.
Также связисты отработали комплекс имитационных мероприятий по инженерному оборудованию и маскировке позиций в пунктах постоянной дислокации, в близи пунктов управления имитировали развёртывание передвижных станций связи на базе командно-штабных машин, выполнили прокладку кабельных линий связи для передачи сигналов боевого управления.
Тренировка проводилась в целях отработки вопросов взаимодействия подразделений связи с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия.
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