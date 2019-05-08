"Искандеры" ЮВО подготовлены к эксплуатации в летних условиях

20:31 20.05.2019 0 комментариев Россия

Специалисты соединения ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) перевели на режим летней эксплуатации все оперативно-тактические комплексы Искандер-М, стоящие на вооружении объединения.

В ходе работ на каждой единице военной техники было выполнено около 100 технических операций, при этом использовано более 1,5 т моторных и трансмиссионных масел и около 300 кг пластичных смазок, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, в частях и соединениях 49-й общевойсковой армии к новому учебному периоду, который начнется 1 июня, подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые тягачи, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Торнадо-Г» и др. военная техника.

Перед новым учебным периодом будет проведен смотр военной техники, который покажет результаты выполненных работ.

Всего в мероприятиях подготовки военной техники к эксплуатации в жарком климате задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих ЮВО.



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