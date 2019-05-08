Экипаж тральщика "Владимир Емельянов" сформировали из военнслужащих ЧФ
|20:01 20.05.2019
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|Крым
На Черноморском флоте страны-агрессора завершено формирование экипажа для тральщика проекта 12700 "Владимир Емельянов".
В настоящее время экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Базовые тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны, предназначенных для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Особенностью проекта является монолитный корпус из стеклопластика. Тральщики проекта обладают высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.
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