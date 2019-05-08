Доклад, представленный в Минобороны Индии, посвящен в значительной степени довольно частым инцидентам, случающимся при стрельбе из различных орудий во время испытания боеприпасов и при проведении плановых стрельб.

В документе речь идет о множестве нештатных ситуаций во время стрельбы из зенитных 40-миллиметровых пушек L-70, 105-миллиметровых пушек, пушек танков «Арджун, Т-72 и Т-90, передает российское агентство avia.pro.

Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.

Как следует из доклада, происшествия в значительной степени связаны с «производственными недостатками, ненадлежащим обслуживанием военной техники и боеприпасов, неправильным обращением во время стрельб». Сообщается также о выявлении случаев, когда используются низкокачественные металлы и сплавы, нарушаются технологии хранения. В документе сказано, что существует необходимость обеспечения большего внимания работе предприятий, занятых выпуском боеприпасов, в том числе для артиллерии и танков.

Также отмечено, что по причине ненадлежащего хранения боеприпасов на территории центрального склада вооруженных сил Индии в мае 2016 года произошло несколько взрывов. Данный склад является крупнейшим индийским арсеналом. Он расположен приблизительно в 120 километрах от города Нагпур (штат Махараштра). При взрывах произошла гибель 19 военнослужащих, в том числе погибли подполковник и майор. Первыми взрываться начали противотанковые мины. Ранее у них были обнаружены дефекты. Прошло несколько месяцев, и последовали взрывы боеприпасов ЗСУ «Шилка», в связи с чем, в Индии заявили о том, что российские боеприпасы являются, пожалуй, худшими во всем мире.

В документе, рассказывающим о кризисе, случившимся в производстве боеприпасов, уточняется, что проблема усугубляется длительностью расследования поставок дефектных боеприпасов.

Для нормализации обстановки в Индии, начал рассматриваться вопрос по поводу объединения всех производителей боеприпасов страны (включая выпускающих снаряды для танков Т-90 и «Арджун») в единую корпорацию с целью «повышения уровня контроля».