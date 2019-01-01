Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників розблокувати будівлі судів по всій республіці.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Я звертаюся до наших співвітчизників, які заблокували входи і виходи з судів. Сьогоднішня акція досягла своєї мети: процес створення незалежної судової системи в Вірменії почався і вже не є незворотнім. Тепер я закликаю всіх розблокувати будівлі судів", - зазначив глава вірменського кабміну.

Нагадаєм, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 19 травня, закликав громадян з ранку в понеділок, 20 травня, заблокувати всі будівлі судів у республіці.