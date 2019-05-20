Оккупационное правительство Севастополя согласовало передачу причала №54 в Инкермане, находящегося в собственности города, в федеральную собственность.

Соответствующее постановление было принято сегодня, 20 мая, сообщает ForPost.

По словам директора "департамента по имущественным и земельным отношениям" Рустэм Зайнуллина, это необходимо сделать для того, чтобы реконструировать и привести в нормативное состояние объект госсобственности. Он отметил, что сейчас причал используется по договору безвозмездного пользования войсковой частью Росгвардии.



Фото: Кирилл Сальников / narod.ru