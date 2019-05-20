Севастопольский причал передали "федералам"
|18:31 20.05.2019
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|Крым
Оккупационное правительство Севастополя согласовало передачу причала №54 в Инкермане, находящегося в собственности города, в федеральную собственность.
Соответствующее постановление было принято сегодня, 20 мая, сообщает ForPost.
По словам директора "департамента по имущественным и земельным отношениям" Рустэм Зайнуллина, это необходимо сделать для того, чтобы реконструировать и привести в нормативное состояние объект госсобственности. Он отметил, что сейчас причал используется по договору безвозмездного пользования войсковой частью Росгвардии.
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