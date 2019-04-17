Морські порти України в січні-квітні 2019 року збільшили контейнерооборот у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 18,6% ― до 305 320 TEU.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), передають Порти України.

Перевалка експортних контейнерів зросла на 18,2% ― до 146 876 TEU, імпортних ― на 17%, до 146 112 TEU, транзитних ― на 48,5%, до 12 332 TEU.

Переробку контейнерів здійснювали Одеський морський порт (64,7% сукупного контейнерообороту морських портів), морський порт «Південний» (21,6%), морський порт «Чорноморськ» (13,7%), спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» і Ренійський морський порт (обидва ― менше 1%).

Одеський порт збільшив контейнерооборот на 3,9% ― до 197 505 TEU. У тому числі перевалка експортних контейнерів зросла на 8,5% ― до 91 858 TEU, транзитних ― на 27,1%, до 9526 TEU. Переробка імпортних контейнерів скоротилася на 1,8% ― до 96 121 TEU.

Порт «Південний» наростив контейнерооброт в 2,5 разу ― до 65 983 TEU. У тому числі перевалка імпортних контейнерів зросла в 2,5 разу ― до 32 076 TEU, експортних ― в 2,4 разу, до 31 101 TEU, транзитних ― в 4,8 разу, до 2806 TEU.

Порт «Чорноморськ» збільшив контейнерооброт на 2,7% ― до 41 794 TEU. У тому числі перевалка імпортних контейнерів зросла на 27,2% ― до 17 902 TEU. Переробка експортних контейнерів скоротилася на 10,2% ― до 23 892 TEU.

СМП «Ольвія» переробив 36 TEU проти 266 TEU роком раніше. Ренійський порт переробив 2 TEU.

За даними АМПУ, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 20,9% ― до 4,073 млн тонн, в кількісному вираженні ― на 18,2%, до 195 607 штук.

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили контейнерооброт в порівнянні з 2017 роком на 18,7% ― до 846 485 TEU.