В Одесі підтримали полонених моряків ходою у вишиванках / Відео
|17:31 20.05.2019
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|Крым
В Одесі у неділю, 19 травня, жителі міста разом з ліцеїстами Військово-морського ліцею вийшли на акцію, аби висловити підтримку військовополоненим морякам.
Про це повідомляє ВМС ЗС України у Facebook, пише Укрінформ.
"Одещина підтримує наших військовополонених моряків. Сьогодні в Одесі на вулиці Дерибасівській жителі міста разом з ліцеїстами Військово-морського ліцею звернулись до наших полонених побратимів: "Ви не забуті, ми вас чекаємо!"", - йдеться у повідомленні.
Військово-Морські Сили ЗС України висловили подяку всім, хто долучився до акції підтримки.
Як повідомлялося, у Гамбурзі почалися слухання Міжнародного трибуналу з морського права за позовом України проти РФ у справі про незаконне затримання 24 моряків. Позов до Трибуналу був поданий 23 квітня цього року. Україна вимагає звільнення 24 моряків і 3 суден.
25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.
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