"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"

17:01 20.05.2019 0 комментариев Россия

Катастрофа в московском аэропорту «Шереметьево» может поставить крест на развитии отечественного самолетостроения. 

Такое мнение высказал в интервью РИА Новый День российский политик, политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Эксперт обратил внимание, что у «Суперджетов» изначально была "сложная судьба". «Первый постсоветский самолет, доведенный до серийного производства, создаваемый вопреки проекту Ту-324, который многие эксперты считали более приспособленным к нашим условиям, выходил на рынок, уже поделенный между крупными хорошо зарекомендовавшими себя игроками. SSJ-100 стал плодом сотрудничества со многими зарубежными компаниями, включая Boeing. Даже двигатели совместного российско-французского производства", – сказал Исаев.

При этом эксперт отметил, что Суперджет не был популярен с самого начала. 

"Такой «винегрет» из различных разработок во главе с компанией, которая раньше не занималась гражданскими самолётами, доверия у авиакомпаний не вызывала. А больше всего спрос ограничивало отсутствие возможности оперативного ремонта самолета в большинстве аэропортов. Обслужить Boeing или Airbus можно практически в любом российском аэропорту. Что делать с Суперджетом – никто не знал, да и запаса запчастей не было", – отметил Исаев.

При этом, как считает эксперт, опасения авиакомпаний оправдались полностью. 

"Большую часть времени «Суперджеты» вынуждены проводить на земле в ожидании ремонта. Среднесуточный налёт у них 3,5 часа, при том, что у конкурентов по классу – порядка 8 часов, а у более крупных Boeing и Airbus – порядка 10-11 часов. И проблемы не в каких-то мелочах выражались, а в дефиците подменных двигателей! Только этой зимой «Ростех» смог создать запас двигателей, которые должны устанавливаться взамен ремонтируемым", – уточнил Исаев.

По его мнению, Суперджет – совершенно неудачный проект с коммерческой точки зрения. 

"Только одна авиакомпания, не относящаяся к категории российских госкомпаний, решилась на крупную партию самолетов – мексиканская Interjet. У нее в парке имеется 22 самолета SSJ-100, только из-за ряда проблем в эксплуатации находится только 5 самолетов. Да и те теперь под вопросом. Все остальные крупные эксплуатанты – это российские госкомпании, которым могут спустить директиву сверху. В парке «Аэрофлота» находится 50 таких самолётов, у «Ямала» (авиакомпания принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО) 15 самолетов, у «Газпромавиа» 10 «Суперджетов». У других авиакомпаний счёт идёт на единицы", – пояснил Исаев.

Эксперт полагает, что "нынешняя авария ставит крест на будущем проекта". 

"Покупать ненадежный (только за последний год с Суперджетами случилось 8 аварий), опасный и дорогой самолет (SSJ-100 оценивается в 35 млн долларов, цены на Embraer E-Jet начинаются с 28 млн долларов, новейший китайский ARJ-21 стоит 30 млн долларов) в здравом уме никто не будет. Уже даже государственный до мозга костей «Ямал» отказался от покупки ещё 10 самолетов", – обратил внимание он.

Вместе с тем, как отметил Исаев, фактически весь рынок сбыта для отечественной гражданской авиапромышленности – это «Аэрофлот». 

"Но вряд ли он («Аэрофлот») пойдёт на серьёзные репутационные риски, связанные с расширением парка «Суперджетов». Вероятно, сейчас мы наблюдаем закат этого проекта. Предприятия ещё будут работать, но в основном на выпуск деталей для эксплуатируемых самолетов. Власти ещё могут вложить средства в этот проект: для снижения доли импортных компонентов с 60% до 50% требуется 4 млрд рублей, но только лишь потому, что расходование госсредств и есть основная цель", – отметил он.

"Вместе с Суперджетом сегодня темные времена переживает и вся отечественная гражданская авиапромышленность. Если перспективный МС-21, у которого и так проблем выше крыши из-за санкций и невозможности использовать импортные материалы, окажется таким же ненадежным и опасным, то это уже будет серьезный удар по имиджу всей страны. Наши самолеты всегда славились надежностью, а здесь – такая наглядная демонстрация разрухи в промышленности и науке. Так что, наверняка МС-21 будут тщательно и за очень большие деньги перепроверять, постоянно откладывая сроки серийного производства. И вновь остаёмся без отечественных самолётов", – заключил Исаев.



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