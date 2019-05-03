Оккупанты забрали у Севастополя половину всей южнобережной зоны / Фото

16:31 20.05.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Севастополе местные жители продолжают пожинать плоды "воссоединения с родной гаванью".

Количество заборов на полуострове переросло в новое качество: под Севастополем закрыли для простолюдинов доступ в Батилиман. Это половина всей южнобережной зоны города. И это только часть грядущих запретов, — пишут Примечания.

Оккупанты отжимают у местных не только землю и дома, а и доступ к лучшим местам прибрежной полосы.

Так, с 14 июня "департамент транспорта" оккупированного  Севастополя полностью ограничит движение транспортных средств по автомобильной дороге 67 Н-013 «Подъезд к урочищу Батилиман. Приказ № 117-о от 15.05.2019 опубликован на сайте оккупационного правительства Севастополя. 

Батилиман – это почти половина всей южнобережной зоны Севастополя. Здесь находятся детский лагерь, турбазы, у чистого моря десятилетиями отдыхают жители города. Дорогу сюда не так давно ремонтировали: ровный асфальт, бордюры, разметка,- пишет издание.

"Этот запрет – часть длящегося не первый год процесса: простолюдинов постепенно выживают с ЮБК. Если в двухтысячных в Батилимане было много палаточных городков, теперь побережье от Ласпи до мыса Айя практически зачищено от дикарей. Частные кемпинги, разогнанные еще в 2014-ом, разрешения продолжить свою деятельность так и не получили. Зато в урочище появились новые заборы, причем прямо на пляжах. В 2017 году стало известно, что база отдыха «Таврида», переданная при Меняйло в ГУПС «Пансионаты Севастополя», вновь отошла военным — вместе с пляжем, который севастопольцы долгие годы считали городским", — резюмируют«Примечания».

Фото: Примечания



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