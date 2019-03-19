Естонія запідозрила Росію в підготовці до війни
|15:31 20.05.2019
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|Россия
Міністр оборони Естонії Юрі Луйк, виступаючи в Талліні на конференції пам'яті колишнього президента Леннарта Мері, попередив, що Росія, можливо, готується до збройного конфлікту на західному напрямку.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Postimees.
За словами Луйк, в минулому році Росія сформувала в Західному військовому окрузі сім нових військових полків та дислокувала їх менш ніж в 50 км від державного кордону.
"Це свідчить про те, що збройні сили Росії готуються до збройного конфлікту в західному напрямку", - наводить слова Луйк видання Postimees.
Крім того, глава оборонного відомства впевнений, що Росія веде відновлення свого глобального військового охоплення, втраченого в останні роки існування СРСР, а також сподівається на ослаблення НАТО в найближчі роки.
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