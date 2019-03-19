Міністр оборони Естонії Юрі Луйк, виступаючи в Талліні на конференції пам'яті колишнього президента Леннарта Мері, попередив, що Росія, можливо, готується до збройного конфлікту на західному напрямку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Postimees.

За словами Луйк, в минулому році Росія сформувала в Західному військовому окрузі сім нових військових полків та дислокувала їх менш ніж в 50 км від державного кордону.

"Це свідчить про те, що збройні сили Росії готуються до збройного конфлікту в західному напрямку", - наводить слова Луйк видання Postimees.

Крім того, глава оборонного відомства впевнений, що Росія веде відновлення свого глобального військового охоплення, втраченого в останні роки існування СРСР, а також сподівається на ослаблення НАТО в найближчі роки.