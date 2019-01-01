В Азербайджане начались масштабные военные учения

15:01 20.05.2019 0 комментариев Азербайджан

Оперативно-тактические учения с участием 10 тысяч военнослужащих начались в понедельник, 20 мая в Азербайджане.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на  в Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, маневры завершаться 24 мая. В них будут задействованы 150 единиц бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

Как сообщалось ранее, участники учений отработают отражение атаки условного противника в ночное время, нанесение контрударов и переход в наступление. В рамках учений пройдут боевые стрельбы.

"В ходе учений с боевой стрельбой, которые пройдут на различных полигонах в ночное время, в сложной рельефной и радиоэлектронной обстановке, будут выполнены задачи по организации слаженности среди танковых, авиационных, артиллерийских воинских частей и других боевых элементов", - сообщили в Минобороны Азербайджана 15 мая.

Также будут отработаны действия "по применению десантных и специальных маневренных сил в глубине обороны противника", отметили в пресс-службе.

Учения проводятся под руководством министра обороны Закира Гасанова, в соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Ещё на эту тему:

12:21 23.04.2019
У 2018 році українські військові взяли участь у 32 багатонаціональних навчаннях
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
14:21 26.02.2019
Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну
20:59 23.10.2018
Фрегат и противолодочные корабли оккупантов провели учения в Черном море
17:50 20.09.2018
«Чистое небо-2018»: в Украину на учения прибудут ВВС США и НАТО
11:44 20.09.2018
Зенитчики ЮВО отработали боевые пуски ракет, в том числе и в оккупированном Крыму
12:39 19.09.2018
В Италии планируют проведение будущих учений "Си Бриз — 2019"
10:20 18.09.2018
Миссия ОБСЕ в Молдове выразила озабоченность несанкционированными военными учениями в Зоне безопасности
15:46 17.09.2018
На Каспийской флотилии началась проверка боевой готовности
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
13:58 11.09.2018
Принуждение к экономическому сотрудничеству: в России начались крупнейшие военные маневры
11:37 11.09.2018
Оккупированный Крым используют как полигон для крупномасштабных учений
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
Все новости страны
Армения Армения
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
Все новости страны
Россия Россия
17:01 20.05.2019
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
15:31 20.05.2019
Естонія запідозрила Росію в підготовці до війни
15:15 20.05.2019
Перепроектирование новых БДК в России будет вестись параллельно с постройкой
13:31 20.05.2019
За столкновение с другим судном с командиров российской подлодки взыскали 17 млн рублей
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
Все новости страны
Украина Украина
17:15 20.05.2019
"Избирком" оккупированного Крыма опять возглавил Малышев
16:31 20.05.2019
Оккупанты забрали у Севастополя половину всей южнобережной зоны / Фото
16:01 20.05.2019
Оккупанты провели в Севастополе "детский военный парад" / Фото
14:31 20.05.2019
В пяти городах оккупированного Крыма повышенный уровень загрязнения атмосферы
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс