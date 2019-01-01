Оперативно-тактические учения с участием 10 тысяч военнослужащих начались в понедельник, 20 мая в Азербайджане.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на в Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, маневры завершаться 24 мая. В них будут задействованы 150 единиц бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

Как сообщалось ранее, участники учений отработают отражение атаки условного противника в ночное время, нанесение контрударов и переход в наступление. В рамках учений пройдут боевые стрельбы.

"В ходе учений с боевой стрельбой, которые пройдут на различных полигонах в ночное время, в сложной рельефной и радиоэлектронной обстановке, будут выполнены задачи по организации слаженности среди танковых, авиационных, артиллерийских воинских частей и других боевых элементов", - сообщили в Минобороны Азербайджана 15 мая.

Также будут отработаны действия "по применению десантных и специальных маневренных сил в глубине обороны противника", отметили в пресс-службе.

Учения проводятся под руководством министра обороны Закира Гасанова, в соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.