В пяти городах оккупированного Крыма повышенный уровень загрязнения атмосферы
|14:31 20.05.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму в городах Армянск, Красноперекопск, Керчь, Симферополь и Ялта в апреле был зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы.
Об этом сообщает так называемое ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», передает Черноморская безопасность.
Так, в Красноперекопске загрязнение атмосферного воздуха было зафиксировано по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы, хлористому водороду.
В Армянске наблюдалось превышение ПДК по четырем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду.
Диоксид азота превысил норму в Керчи, а в Симферополе зашкаливает оксид углерода
В Севастополе в воздухе содержится очень много пыли.
В курортной Ялте установлено превышение ПДК по взвешенным веществам и диоксиду азота, при этом оккупанты сообщают, что «общий уровень загрязнения атмосферы характеризуется как низкий».
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