В оккупированном Крыму в городах Армянск, Красноперекопск, Керчь, Симферополь и Ялта в апреле был зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы.

Об этом сообщает так называемое ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», передает Черноморская безопасность.

Так, в Красноперекопске загрязнение атмосферного воздуха было зафиксировано по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы, хлористому водороду.

В Армянске наблюдалось превышение ПДК по четырем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду.

Диоксид азота превысил норму в Керчи, а в Симферополе зашкаливает оксид углерода

В Севастополе в воздухе содержится очень много пыли.

В курортной Ялте установлено превышение ПДК по взвешенным веществам и диоксиду азота, при этом оккупанты сообщают, что «общий уровень загрязнения атмосферы характеризуется как низкий».