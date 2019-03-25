В пяти городах оккупированного Крыма повышенный уровень загрязнения атмосферы

14:31 20.05.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму в городах Армянск, Красноперекопск, Керчь, Симферополь и Ялта в апреле был зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы. 

Об этом сообщает так называемое ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», передает Черноморская безопасность.

Так, в Красноперекопске загрязнение атмосферного воздуха было зафиксировано по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы, хлористому водороду.

В Армянске наблюдалось превышение ПДК по четырем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду.

Диоксид азота превысил норму в Керчи, а в Симферополе зашкаливает оксид углерода

В Севастополе в воздухе содержится очень много пыли.

В курортной Ялте установлено превышение ПДК по взвешенным веществам и диоксиду азота, при этом оккупанты сообщают, что «общий уровень загрязнения атмосферы характеризуется как низкий».



Ещё на эту тему:

17:31 17.05.2019
В Севастополе должникам отключают канализацию с помощью зонда с видеокамерой и манипулятором
20:31 15.05.2019
В окупованому Криму помер розшукуваний в Україні командир бандформування / Фото
19:31 15.05.2019
Оккупанты сообщили, что открыли пляжи двух санаториев в Ялте для всех желающих
13:21 22.04.2019
Севастопольцам-должникам начнут перекрывать канализацию
11:21 25.03.2019
Регата на призы командующего Черноморским флотом оккупантов стартовала в Севастополе
10:41 21.03.2019
Оккупанты вводят "комендантский час" в парках Севастополя
21:01 06.03.2019
В оккупированном Севастополе появились камеры для слежения за камерами / Видео
12:01 18.02.2019
Оккупанты обещают очистить улицы Ялты от бездомных, которые "ночуют во дворах и скверах, на газонах и скамейках"
11:21 14.02.2019
В Ялте к охране общественного порядка хотят привлечь "уважаемых пенсионеров"
10:21 08.02.2019
Среди жилых домов южнобережного Гурзуфа устроили пункт перевалки мусора
17:11 11.01.2019
В Севастополе зарегистрированы случаи свиного и птичьего гриппа
09:51 13.11.2018
В оккупированном Севастополе сносят стадион для обустройства парковки / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
Все новости страны
Армения Армения
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
14:01 15.05.2019
КС Молдовы не позволил Додону выдвинуть кандидата на пост премьер-министра
Все новости страны
Россия Россия
17:01 20.05.2019
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
15:31 20.05.2019
Естонія запідозрила Росію в підготовці до війни
15:15 20.05.2019
Перепроектирование новых БДК в России будет вестись параллельно с постройкой
13:31 20.05.2019
За столкновение с другим судном с командиров российской подлодки взыскали 17 млн рублей
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
Все новости страны
Украина Украина
17:15 20.05.2019
"Избирком" оккупированного Крыма опять возглавил Малышев
16:31 20.05.2019
Оккупанты забрали у Севастополя половину всей южнобережной зоны / Фото
16:01 20.05.2019
Оккупанты провели в Севастополе "детский военный парад" / Фото
14:31 20.05.2019
В пяти городах оккупированного Крыма повышенный уровень загрязнения атмосферы
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс