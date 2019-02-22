В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
|14:01 20.05.2019
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|Румыния
В воскресение, 19 мая, в 09:59 зарегистрированы подземные толчки магнитудой в 2,7 балла по шкале Рихтера, на глубине в 118 км в уезде Бузэу.
Об этом сообщили сотрудники румынского Института физики Земли, пишет Блокнот-Молдова.
Сегодня утром в 06:08 зафиксировано землетрясение в 3 балла по шкале Рихтера на глубине 131 км в уезде Вранча. Подземные толчки могли ощутить жители ближайших от эпицентра населенных пунктов – Одобешть (40 км), Панчу (46 км), Рымнику Сэрат (51 км), Онешть (52 км), Фокшань (53 км).
По официальной информации сотрудников Института физики Земли, на выходные в Румынии произошло самое сильное землетрясение за последние несколько месяцев.
В субботу 18 мая в 22:23 по местному времени произошло землетрясение магнитудой в 4,2 балла по шкале Рихтера на глубине 114 км. Эпицентр подземных толчков зафиксирован в уезде Вранча, землетрясению присудили II-ю степени интенсивности по шкале Меркалли. Его ощутили жители Нехою (44 км), Одобешть (53 км), Рымнику Сэрат (55 км) и Панчу (56 км).
Последнее землетрясение, достигшее более 4 баллов по шкале Рихтера, произошло 9 января 2019 года. Специалисты зафиксировали тогда подземные толчки силой в 4,4 балла.
Фото с сайта БМ
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