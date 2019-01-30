За столкновение с другим судном с командиров российской подлодки взыскали 17 млн рублей

13:31 20.05.2019 0 комментариев Россия

Ленинградский окружной военный суд в 2018 году постановил взыскать 17 миллионов рублей с экс-командира субмарины «Краснодар» Дениса Сопина и экс-командира дивизиона подводных лодок Игоря Мартемьянова. 

Во время учений 2016 года в Балтийском море подлодка «Краснодар» во время всплытия столкнулся с иностранным судном, после чего его поставили в ремонт, пишут Примечания со ссылкой на российские СМИ.

Согласно базе данных ФССП, отдел судебных приставов по Кронштадтскому и Курортному районам Санкт-Петербурга осуществляет взыскание с Игоря Мартемьянова в размере 5 млн руб. по исполнительному листу, выданному 21 марта этого года Ленинградским окружным военным судом. В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом, передает "Коммерсант".

В прошлом году окружной суд в особом порядке рассмотрел уголовные дела обоих офицеров. Слушания проходили с закрытом режиме, так как материалы расследования, проведенного главным военным следственным управлением Следкома России, содержали сведения, составляющие гостайну. Известно, что капитан II ранга Сопин, являвшийся командиром экипажа «Краснодара» с сентября 2014 года по октябрь 2016 года, обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 352 УК РФ (нарушение правил кораблевождения). Капитан I ранга Мартемьянов — по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Оба приговора оказались обвинительными. При этом для Мартемьянова судебное разбирательство завершилось лишь штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Адвокаты осужденных от комментариев воздержались, тем не менее СМИ стало известно, что офицеров признали виновными в том, что 25 апреля 2016 года в ходе учений на Балтике подлодка «Краснодар» при всплытии столкнулась с другим судном, проходившим через район учений.

В СМИ ранее сообщалось, что «Краснодар» столкнулся с польской субмариной «Orzel» («Орел»). Представители военных ведомств обеих стран впоследствии опровергли информацию об инциденте, однако в российском ВМФ признали некое «навигационное происшествие». Однако, столкновение на самом деле произошло не с военным, а гражданским иностранным судном, которое, несмотря на предупреждение военных, нарушило границу района, где проводились учения. 

По данным СМИ, в ходе слушаний уголовных дел офицеров к ним были заявлены иски Минобороны на общую сумму ремонтных работ, которые верфи оценили в 33 млн руб., однако военный суд решил, что требования должны быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. В ходе последующего разбирательства Ленинградский окружной военный суд постановил взыскать с Дениса Сопина, руководившего опасным маневрированием подлодки, 12 млн руб., а со старшего на борту Игоря Мартемьянова, проверявшего, кстати, работу командира лодки,— 5 млн руб. Во взыскании оставшихся 16 млн руб. суд Минобороны отказал, постановив, что эта сумма должна быть покрыта за счет средств, выделяемых военному ведомству из федерального бюджета.



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