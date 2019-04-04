Оккупанты показали самый большой в Крыму автокемпинг / Видео
|13:01 20.05.2019
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|Крым
Крупнейший на аннексированном полуострове автокемпинг в Оленевке (Черноморский район) принял почти 1,4 тысячи отдыхающих с 1 по 16 мая.
Об этом сообщилминистерс Крыминформ со ссылкой на "министерство курортов и туризма" оккупированного Крыма.
«С 1 по 16 мая в новом автокемпинге в селе Оленевка Черноморского района отдохнуло 1 362 человека. Гостями комплекса стали как крымчане, так и жители других регионов Российской Федерации, узнавшие об открытии нового места для активного отдыха. Гости из соседнего Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга смогли посетить организованные экскурсии по окрестностям на мыс Тарханкут и по урочищу Джангуль, а также совершить морские прогулки», – говорится в сообщении.
Самый большой в аннексированном Крыму автокемпинг открылся 30 апреля. Объем инвестиций составил порядка 300 млн рублей. В ближайшие 2 года обещают строительство еще 3-5 тысяч номеров.
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