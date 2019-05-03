СБУ ретельно документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар та українських патріотів в анексованому Криму.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час офіційних заходів на вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-центр СБУ.

«Їх (патріотів - ред.) героїчні дії наближують час повернення Криму до України. Ми переможемо, бо правда за нами, а винні будуть покарані», - наголосив голова СБУ.

За його словами, СБУ послідовно розсекречувала архівні документи, які доводять факт геноциду кримських татар керівництвом радянської влади. Під час депортації та в перші роки після неї загинуло 46% народу, який Сталін визначив «народом-зрадником».

Грицак наголосив, що тільки зі здобуттям Україною незалежності кримські татари змогли повернутися на батьківщину і фактично з нуля відновлювати своє життя.

"Сьогодні вже путінський тоталітаризм цинічно намагається знищити ці здобутки злочинною анексією Криму", - заявив голова СБУ.

Як повідомлялося, 18 травня Україна вшанвала пам'ять жертв депортації кримських татар. Офіційною підставою для цього стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859-сс «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

За офіційними даними, було депортовано 183 144 особи; за кримськотатарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46%.