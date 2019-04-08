Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
|12:01 20.05.2019
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|Турция
Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина буде спільно з Росією виробляти зенітні ракетні системи С-500.
Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.
За даними агентства, Ердоган також підтвердив, що закупівля систем С-400 є "доконаним фактом".
При цьому він зазначив, що Туреччина має намір отримати американські винищувачі п'ятого покоління F-35.
"Рано чи пізно ми отримаємо F-35", - заявив Ердоган.
На початку травня генеральний директор російської компанії "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що для РФ дуже важливий розвиток технологічного партнерства з Туреччиною в області ППО.
"Ми тільки вітатимемо бажання турецької сторони стати партнером по проекту С-500", - зазначив він.
Нагадаємо, США звернулися до Туреччини з закликом відкласти купівлю системи С-400.
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