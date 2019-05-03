Более тысячи тренировок провели морские пехотинцы Каспийской флотилии в в 2019 году
|11:31 20.05.2019
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|Дагестан республика
Более 1 тысячи мероприятий боевой подготовки различного уровня провели военнослужащие отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Республике Дагестан в первом полугодии 2019 года.
В зимнем периоде обучения морские пехотинцы приняли участие в ротно-тактических учениях (РТУ) на полигонах республики, отработали задачи высадки морского десанта на необорудованные участки побережья Каспийского моря, ввели в практику действия совместно с подразделениями армейской авиации в составе аэромобильных групп, а также провели несколько двусторонних батальонно-тактических учений на незнакомых полигонах, а в апреле текущего года отработали тактические задачи в составе полка, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии в зимнем периоде обучения было проведено более 600 занятий по тактической подготовке, свыше 300 – по огневой и около 250 – по вождению боевой техники. Выполнено около100 боевых стрельб в составе отделений и около 30 — в составе взводов. Проведено три двусторонних ротных тактических учения.
Новое формирование полностью укомплектовано личным составом, современными образцами вооружения и военной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, беспилотными летательными аппаратами «Элерон» и «Орлан».
Новейшие технические средства обучения (тренажеры) позволяют в сжатые сроки выполнить любые задачи по обучению военных специалистов любого уровня, попутно оттачивая навыки стрельбы и вождения на военной технике в едином виртуальном пространстве, пишет пресс-служба.
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