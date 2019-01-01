В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади

11:01 20.05.2019 0 комментариев Грузия

Кандидати в мери міст Зугдіді (край Самегрело - Земо Сванеті), Хуло (Аджарська АР), Марнеули (край Квемо Картлі), Чіатури і Зестафоні (край Імереті) від правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" перемагають в першому турі позачергових виборів. 

Про це в неділю, 19 травня, заявив на брифінгу прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, передає УНН.

"За інформацією, яка щойно нам надійшла, наші кандидати всюди лідирують і перемагають в першому ж турі. Що ж стосується Тбілісі (проміжні вибори депутата парламенту в одномандатному окрузі Мтацминда - ред), то тут у нас, швидше за все, буде другий тур", - сказав Бахтадзе.

Кандидатом від правлячої партії в Зугдіді є Георгій (Гега) Шенгелія, в Марнеулі - Заур Даргай, в Зестафоні - Георгій Гоглічідзе, в Чіатуру - Гіві Модебадзе і в Хуло - Вахтанг Берідзе.

Що стосується тбіліського округу Мтацминда, то там від "Грузинської мрії" балотується лікар Володимир (Ладо) Кахадзе. Його головним конкурентом є висуванець від опозиційних партій "Європейська Грузія - Рух за свободу" і "Вільні демократи", адвокат Шалва Шавгулідзе.

ЦВК Грузії почне оголошувати попередні підсумки виборів через кілька годин, однак у правлячій партії впевнені, що до другого туру в Тбілісі перейдуть Кахахдзе і Шавгулидзе. Згідно з грузинським законодавством, якщо кандидат в депутати від одномандатного округу не набирає більше половини голосів виборців, призначається другий тур.



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