"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
|10:31 20.05.2019
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|Армения
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 19 травня, закликав громадян з ранку в понеділок, 20 травня, заблокувати всі будівлі судів у республіці.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає УНН.
“Завтра з 08:30 (за місцевим часом. — ред) блокуємо всі входи і виходи всіх без винятку судів в республіці, щоб ніхто не міг увійти туди. З 12:00 мій виступ буде транслюватися в прямому ефірі”, — написав Пашинян.
За його словами, 20 травня він має намір оголосити “другий, найважливіший етап вірменської революції”.
“Очікую всенародної підтримки”, — зазначив Пашинян. Цій заяві передувало рішення суду 18 травня про звільнення з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна, обвинуваченого в поваленні конституційного ладу.
Утім, раніше прес-секретар прем’єра Володимир Карапетян заявив, що у Вірменії всі гілки влади розділені і Вірменія є правовою державою.
“Судова влада користується повною свободою. Влада рішуче гарантувала законний хід усіх процесів. Інша справа, що після демократичних змін, які відбулись в країні, у Вірменії діє стара судова система, щодо рішень якої рівень довіри суспільства не змінився”, — написав Карапетян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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